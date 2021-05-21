Сегодня, 21 мая, пройдёт торжественное закрытие спортивно-туристского лагеря «Туриада-2021» в Саратовской области. В спортивных соревнованиях по этому поводу принимают участие 14 делегаций из ПФО. На данный момент ребята репетируют закрытие туриады, которое пройдет в 18:00.

Ученица губернаторского техникума из Балакова рассказала корреспонденту «Аиф-Саратов», что приехала сюда выступать вместе со студентами техникума.

— Мы будем петь и танцевать, наши мальчики будут стоять с флагами сзади, а девочки вокалистки петь. Сейчас репетируем вместе с другими командами, ждём закрытия, – поделилась Галя Артамонова.

На закрытие приедет полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.