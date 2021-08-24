В Поволжском институте управления – филиале РАНХиГС продолжается реализация федерального проекта «Содействие занятости»

23 августа на площадке Центра дополнительного образования Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС состоялось открытие сразу шести программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, реализуемых в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Слушатели, желающие освоить новые компетенции, приступили к обучению по следующим программам: «Государственное и муниципальное управление», «Проектный менеджмент», «Управление системой делопроизводства и документооборота», «Бухгалтерский учёт и отчётность бюджетных и автономных учреждений: современные тенденции», «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» и «Навыки эффективного руководителя: управление процессами работы и персоналом».

Заместитель директора Института Виктория Коротина поприветствовала слушателей: «Хочу поздравить вас с тем, что вам удалось принять участие в уникальном проекте, инициированном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для оказания содействия в приобретении современных компетенций, знаний и навыков, чтобы вы могли всегда оставаться востребованными специалистами на рынке труда».

Директор Центра дополнительного образования Елена Данилкявичене рассказала слушателям о формате обучения, который объединяет очные занятия и занятия, проводимые с использованием дистанционных образовательных технологий и элементов электронного обучения.

Мероприятие дало возможность слушателям лично пообщаться с научными руководителями дополнительных профессиональных программ и ведущими преподавателями, получить ответы на интересующие их вопросы, а также познакомиться с инфраструктурой ПИУ РАНХиГС.

Всего на базе Института в рамках федерального проекта «Содействие занятости» в настоящий момент обучается 105 человек, еженедельно к обучению приступают новые группы слушателей.

Напомним, что проект даёт возможность бесплатно пройти профессиональную переподготовку или повысить свою квалификацию отдельным категориям граждан, а именно: безработным, лицам в возрасте 50-ти лет и старше, лицам предпенсионного возраста, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, имеющим детей дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях и обратившимся в органы службы занятости, стремящимся возобновить трудовую деятельность.

С более подробной информацией о проекте и инструкцией по подаче заявки на обучение Вы можете ознакомиться на официальном сайте ПИУ РАНХиГС в разделе «Дополнительное образование», далее – в подразделе «Федеральный проект «Содействие занятости» (piu.ranepa.ru).