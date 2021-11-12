Уважаемые коллеги, 16 ноября 2021 года в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоится полуфинал Всероссийского молодёжного кубка по менеджменту «Управляй!» (по Приволжскому федеральному округу). Кубок «Управляй!» представляет собой масштабный оценочно-образовательный проект, который предоставляет возможность формировать и оценивать такие ключевые компетенции, как коммуникабельность, лидерские качества, способность анализировать большой объём информации в короткие сроки, понимать и оперировать экономическими терминами и показателями, быть включённым в работу на протяжении долгого периода времени в стрессовой ситуации.

Студенты Саратовской области приняли активное участие в турнире. Всего было подано более 200 заявок. В итоге 37 студентов из шести вузов региона будут бороться за право представлять нашу область на финале в Москве.

Целями мероприятия являются:

Комплексная оценка сформированности управленческих компетенций у студентов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации и их готовности к осуществлению организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской деятельности. Поддержка молодёжи с управленческим потенциалом в адаптации на рынке труда и на этапе начала карьеры, содействие формированию у студентов востребованных рынком труда компетенций.

В Кубке «Управляй!» команды участников получают в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями, разрабатывают стратегию и комплекс управленческих решений по её реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках.

Задача участников: разработать стратегию своей виртуальной компании и каждый период принимать до 75 стратегических решений в сфере маркетинга, производства, кадров, финансов, логистики, обеспечивая наивысшую инвестиционную привлекательность своей виртуальной компании, соперничая в этом с другими командами.

В ходе соревнования выявляются и оцениваются базовые управленческие компетенции студентов. На всех этапах проводится автоматизированная оценка бизнес-симулятора, а на очных этапах — дополнительная оценка представителями кадровых служб различных компаний. Участие в таком мероприятии требует от участников не только знания и понимания основных экономических показателей, но и умения их использовать, оперировать ими, встраивать их в логические схемы, уметь рассчитывать различные показатели деятельности предприятия.

По итогам каждого этапа формируется общий рейтинг студентов на основе единой методологии оценки.