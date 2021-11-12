Уважаемые коллеги, 16 ноября 2021 года в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоится полуфинал Всероссийского молодёжного кубка по менеджменту «Управляй!» (по Приволжскому федеральному округу). Кубок «Управляй!» представляет собой масштабный оценочно-образовательный проект, который предоставляет возможность формировать и оценивать такие ключевые компетенции, как коммуникабельность, лидерские качества, способность анализировать большой объём информации в короткие сроки, понимать и оперировать экономическими терминами и показателями, быть включённым в работу на протяжении долгого периода времени в стрессовой ситуации.
Студенты Саратовской области приняли активное участие в турнире. Всего было подано более 200 заявок. В итоге 37 студентов из шести вузов региона будут бороться за право представлять нашу область на финале в Москве.
Целями мероприятия являются:
- Комплексная оценка сформированности управленческих компетенций у студентов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации и их готовности к осуществлению организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской деятельности.
- Поддержка молодёжи с управленческим потенциалом в адаптации на рынке труда и на этапе начала карьеры, содействие формированию у студентов востребованных рынком труда компетенций.
В Кубке «Управляй!» команды участников получают в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями, разрабатывают стратегию и комплекс управленческих решений по её реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках.
Задача участников: разработать стратегию своей виртуальной компании и каждый период принимать до 75 стратегических решений в сфере маркетинга, производства, кадров, финансов, логистики, обеспечивая наивысшую инвестиционную привлекательность своей виртуальной компании, соперничая в этом с другими командами.
В ходе соревнования выявляются и оцениваются базовые управленческие компетенции студентов. На всех этапах проводится автоматизированная оценка бизнес-симулятора, а на очных этапах — дополнительная оценка представителями кадровых служб различных компаний. Участие в таком мероприятии требует от участников не только знания и понимания основных экономических показателей, но и умения их использовать, оперировать ими, встраивать их в логические схемы, уметь рассчитывать различные показатели деятельности предприятия.
По итогам каждого этапа формируется общий рейтинг студентов на основе единой методологии оценки.
Полуфинал Всероссийского молодёжного кубка по менеджменту «Управляй!» (по Приволжскому федеральному округу) состоится с 13:20 до 18:20 по адресу: г. Саратов, ул. Московская, зд. 164, стр. 3 (Выставочный зал). Будем рады видеть представителей средств массовой информации на данном мероприятии. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: (8452) 65-34-96 (научно-организационный отдел ПИУ имени П.А. Столыпина РАНХиГС).