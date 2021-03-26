В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялся интеллектуальный квест «Каникулы с РАНХиГС», где учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений Саратова и Саратовской области познакомились с направлениями подготовки и специальностями Президентской академии.

На станциях квеста были подготовлены уникальные задания, которые были связаны с каждой образовательной программой. Справившись с заданием, участники получали «ключи» для прохождения следующих этапов. Участники квеста также узнали об инфраструктуре ПИУ РАНХиГС.

— Новый формат знакомства с РАНХиГС был принят ребятами «на ура!». В своих отзывах они отмечали, что смогли не только оценить уникальность академических образовательных программ, но и сделали для себя много новых интересных открытий и реализовали возможность проявить себя, – прокомментировала итоги мероприятия заместитель директора Поволжского института управления РАНХиГС Елена Сергеева.