В рамках мероприятий по развитию цифровой экономики в России, начиная с 2019 года, выпускники российских вузов могут представлять на рассмотрение государственной аттестационной комиссии не только стандартную выпускную квалификационную работу, но и собственный стартап.

В прошлом году в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ было утверждено Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам высшего образования, выполняемой в виде стартапа. Документ установил требования к форме и содержанию таких работ, а также усложнённую процедуру экспертизы и защиты. В течение предшествующего защите учебного года такие проекты проходят предварительную экспертизу, которую проводит специально создаваемая комиссия, в результате, на основании утверждённых критериев, принимается решение об отнесении представляемой работы к виду стартапа.

Формат стартапа предполагает бизнес-проект, обладающий инновационностью, потенциалом масштабирования и роста и имеющий действующего инвестора и модель монетизации.

Одним из важнейших требований выступает его реальное воплощение в жизнь до начала защиты.

Проект студента четвертого курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» Поволжского института управления РАНХиГС Вадима Воронина «Маркетплейс благоустройства» посвящён проблемам развития умного города и созданию комфортной городской среды. Проект представляет собой сервис с бесплатным доступом для жителей к библиотеке лучших кейсов благоустройства в стиле «Pinterest» с нативной интеграцией партнёрских продуктов, размещение которых оплачивается самими партнерами. У любого жителя появляется возможность воспользоваться «рецептом» и пройти весь путь согласования, разработки проекта, сбора ресурсов и поиска подрядчика, и внести свой вклад, таким образом, в улучшение городской среды.

Студент ПИУ РАНХиГС поделился впечатлениями от выполненной работы: «Стартап в выпускной работе и дистанционная защита — такого я не мог и представить, когда поступал в Институт, думал, что высшее образование — это только лекции под диктовку. Но всё оказалось не так: уже с первого дня началась знакомая проектная работа, вместо исписанных тетрадей — интересные семинарские занятия. Рад, что Поволжский институт управления РАНХиГС берёт все лучшее из инновационных трендов и всегда остаётся современным. Мне понравилось готовить работу в форме стартапа: думать не только о социальном эффекте, но и об экономической эффективности».