В заседании рабочей группы по реализации на территории региона Федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» приняли участие заместитель Председателя Правительства области Валентина Гречушкина, министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, министр внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина, заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам молодежи, координатор проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» Юлия Литневская, депутат Саратовской городской Думы Александр Янклович, главы муниципальных районов, а также представители Управления делами Правительства области, Управления Федерального казначейства, администрации МО «Город Саратов», общественники.

Участники совещания обсудили ход реализации мероприятий Федеральной целевой программы, отметив, что уже в этом году есть результаты ее воплощения в жизнь: в 5 районах области уже проведены работы на 9 воинских захоронениях Также были заслушаны главы районов, где реализация проектов должна быть завершена до конца года.

Реализация ФЦП предусматривает ремонт, реставрацию, благоустройство воинских захоронений, установку новых мемориальных знаков и нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения.

Юлия Литневская в ходе обсуждения промежуточных итогов реализации ФЦП отметила, что вопрос увековечивания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны стоит на особом контроле депутатов Саратовской областной Думы, проводятся не только рабочие совещания, но и реализуются конкретные мероприятия в рамках проекта «Историческая память», идет координация действий как с органами местного самоуправления, так и общественниками.

Председатель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Сергей Авезниязов сообщил о совместной работе с муниципалитетами и предложил помощь в скорейшей реализации проектов по благоустройству воинских захоронений, в особенности тем районам, где работы предстоит выполнить в этом году.

Подводя итог заседания рабочей группы, Сергей Зюзин отметил, что Правительством области проводится серьезная работа – во взаимодействии с органами государственной власти, в том числе Министерством обороны- по повышению эффективности участия Саратовской области в этой Федеральной целевой программе:

— Это особенно важно в год 75-летия Победы, что Минобороны РФ услышало нас и включило регион в программу. Органы местного самоуправления ответственно подошли к вопросу включения своих объектов в перечень мероприятий программы – все это и наш долг памяти, но и наша обязанность по воспитанию подрастающего поколения.