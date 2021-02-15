Партия «Единая Россия» добилась выделения дополнительного финансирования в размере 3,6 миллиарда рублей на развитие российских сел, сообщает сайт партии er.ru.

Предполагается, что эти деньги пойдут на строительство и ремонт сельских школ, детских садов, закупку автомашин для сельских амбулаторий.

Временно исполняющий обязанности замсекретаря «Единой России» Дмитрий Кобылкин считает, что это даст не только толчок для развития сельских территорий, но и качественно улучшит жизнь жизнь людей, максимально уменьшит разницу между городом и деревней.

Выделенные средства будут распределены по двум направлениям. 2,4 миллиарда рублей пойдут на строительство инфраструктурных объектов в 22 регионах России. Там в селах построят и отремонтируют девять школ, четыре детских сада, 18 домов культуры, спорткомплексы, амбулатории, музеи, газопроводы и очистные сооружения, закупят школьные автобусы и кареты «скорой помощи». Планируется, что это создаст 7,5 тысячи новых рабочих мест.

Остальные деньги, а это более миллиарда рублей, направят на развитие сельской ипотеки, что позволит 23 тысячам человек улучшить свои жилищные условия.

— Минсельхозу важно вовремя довести средства до регионов, — говорит Дмитрий Кобылкин, отмечая, что программы по улучшению жизни на селе являются для партии «Единая Россия» приоритетными.

12 февраля на заседании Правительства России премьер-министр Михаил Мишустин озвучил, что заявки на участие в госпрограмме продолжают поступать. С их учетом выделяются дополнительные средства.

— У людей должна быть возможность отдать ребенка в хороший детский сад или школу. Должен быть доступ в интернет, спортплощадка рядом с домом, и, конечно, хорошие дороги. В регионах очень ждут эти средства, — подчеркнул Михаил Мишустин.

Напомним, что всего на программу развития сельских территорий в наступившем году выделен 31 миллиард рублей. С учетом поправок в бюджет на 2021-2023 годы, предложенных партией «Единая Россия», по всем государственным программам для улучшения жизни на селе предусмотрено 186 миллиардов рублей.

Благодаря этим средствам в селах будет построено более 300 домов культуры, тысячи домов культуры получат новые оборудование, более, чем в 900 сельских школах появится возможность для занятий физкультурой и спортом, будет организовано более сотни автоклубов.

— Комплексное развитие сельских территорий – вопрос, который находится в повестке депутатов Саратовской областной думы, исполнительной власти региона. Реализация соответствующей программы в нашей области будет проходить до 2025 года. Она затрагивает все важные аспекты жизни на селе, в том числе создание условий для обеспечения населения доступным и комфортным жильем, развитие кадрового потенциала.

В частности, целями программы является повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, снижение уровня безработицы сельского населения. Увеличение финансирования данного направления позволит охватить больше сельских жителей, подпадающих под действие данной программы.

Большое внимание данной программе уделяет секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков. По его инициативе данная программа активно обсуждалась перед её принятием с жителями сел, представителями органов местного самоуправления, – прокомментировал депутат областной думы от фракции «Единая Россия» Константин Денисов.