Михаил Мишустин сегодня, 7 апреля, рассказал о контрмерах правительства.
Работа по поддержке экономики в условиях санкций ведется практически круглосуточно, чтобы минимизировать нанесенный ущерб. Принят план первоочередных действий – это результат совместных усилий правительства, парламента, регионов.
План определяет пять сквозных приоритетов на краткосрочную перспективу:
-Обеспечить бесперебойную деятельность предприятий.
-Расширить свободу предпринимательства внутри страны.
-Поддержать тех, кто особенно уязвим.
-Обеспечить насыщенность рынка товарами.
-Оказать необходимые секторальные меры поддержки.