Михаил Мишустин сегодня, 7 апреля, рассказал о контрмерах правительства.

Работа по поддержке экономики в условиях санкций ведется практически круглосуточно, чтобы минимизировать нанесенный ущерб. Принят план первоочередных действий – это результат совместных усилий правительства, парламента, регионов.

План определяет пять сквозных приоритетов на краткосрочную перспективу:

-Обеспечить бесперебойную деятельность предприятий.

-Расширить свободу предпринимательства внутри страны.

-Поддержать тех, кто особенно уязвим.

-Обеспечить насыщенность рынка товарами.

-Оказать необходимые секторальные меры поддержки.