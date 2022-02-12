Сегодня, 12 февраля, в соответствии с решением губернатора Саратовской области Валерия Радаева вносится изменение в структуру Правительства области.

Учреждается должность — заместителя председателя правительства – министра здравоохранения области. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул-64».

Это решение обусловлено необходимостью укрепления системы здравоохранения и социальной службы, уточняют в пресс-службе.

По этим отраслям в регионе запланировано много программных мероприятий, в том числе в рамках нацпроектов, программы модернизации первичного звена системы здравоохранения, противодействия последствиям пандемии.

На руководителя будет возложена обязанность курировать деятельность министерства здравоохранения и министерства труда и социального развития. На данную должность после согласования в установленном порядке с областной Думой будет назначен Олег Костин.

На должность министра культуры области назначается Наталия Щелканова. Ранее она возглавляла ГУК «Государственный музей К.А. Федина».

Радаев провел рабочие встречи с кандидатами на новые должности, обсудили задачи, которые стоят перед ведомствами. В настоящее время проводится процедура оформления кадровых решений.