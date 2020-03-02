Во вторник, 3 марта, состоится заседание актива Саратовской области. Участники подведут итоги социально-экономического развития региона в прошедшем году,а также озвучат поставленные задачи на текущий год.

На встрече будут члены регионального правительства, депутаты, руководители предприятий и общественники.

Заседание будет транслироваться онлайн, в том числе в нескольких районах области.

Трансляция мероприятия будет вестись в режиме онлайн с 12.00 на официальном сайте Правительства области по адресу: http://saratov.gov.ru/gov/broadcastgs, в официальной группе «Саратовская область» в соцсети «Одноклассники» https://ok.ru/saratovskayaobl, а также на интернет-телеканале «2-я Садовая» http://2ясадовая.рф.

Также саратовцы смогут задать вопросы и высказать предложения отправив сообщение на электронный адрес aktiv2020@saratov.gov.ru.