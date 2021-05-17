Сегодня, 17 мая, в Саратовском реготделении партии «Единая Россия» прошел брифинг. Его темой стало участие в предварительном голосовании на выборах в Государственную думу.

От Саратовской области на праймериз ЕР выдвинулись 60 человек. По 163-му Саратовскому одномандатному округу – 15, по 164-му Балаковскому одномандатному округу – 10, по 165-му Балашовскому одномандатному округу – 9, по 166-му Энгельсскому одномандатному округу – 11, а по спискам — 22.

Также 141 человек будет участвовать в предварительном голосовании в гордуму Саратова, а 54 — в Балашовское райсобрание.

Самому молодому участнику праймериз 18 лет. Он — студент второго курса СГМУ.

Праймериз в электронном виде начнется 24 мая и продлится до 30 мая. В последнее майское воскресенье будет очное голосование на участках.

— В этом году партия приняла решение участвовать в выборах на всех уровнях власти, — отметил секретарь реготделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков.

Также он упомянул о кандидате из Мордовии — Виталии Ефимове. По словам Панкова, это действующий депутат госдумы. Его большой опыт работы в сфере транспорта будет полезен и для Саратовской области.