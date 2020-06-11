Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» продолжат обслуживание городских водопроводных и канализационных коммуникаций в круглосуточном режиме в праздничные и выходные дни для локализации и ликвидации возможных повреждений на водопроводно-канализационных сетях и сооружениях. Обычный режим деятельности сохраняют все службы эксплуатации, в том числе городская станция аэрации и службы водоснабжения и водоотведения.

Контакт-центр ООО «КВС» также будет работать в штатном режиме. Напоминаем, что информацию о повреждениях на городских коммуникациях, открытых колодцах, провалах можно сообщить по телефону – 32-00-00. Операторы готовы принять обращения жителей в любое время. Все поступающие заявки проходят обследование и передаются профильным специалистам компании.

ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» рекомендует абонентам в праздничные и выходные дни использовать дистанционные методы оплаты платежных документов и призывает производить оплату потребленных коммунальных услуг своевременно.

Напоминаем основные дистанционные способы оплаты услуг:

Через сервис онлайн-оплаты в Личном Кабинете;

Через сервис онлайн-оплаты на сайте партнера платежцентр.рф;

Через сервис Сбербанк-онлайн.

Также для удобства потребителей будет работать Касса компании по ул. Советская, 10. 13 июня с 9:00 до 13:00.