Наступающие выходные в Саратовской области в плане погоды не порадуют. Такой прогноз дают синоптики регионального Гидрометцентра.

Метеорологи сообщают, что регион находится под влиянием нового циклона, пришедшего со стороны Атлантики. Это означает приходит очень влажной погоды.

В субботу будет слабый мороз и усиленный ветер, его порывы достигнут 13-18 метров в секунду. Также по региону ожидаются смешанные осадки, из-за чего возникнет метель, а видимость будет до 500-1000 метров. Днем будет до -2.

В воскресенье, 6 марта, похолодает. Днем температура воздуха опустится до -7…-12 градусов, в северных районах до -17. Однако осадки и сильный ветер из региона уйдут.

В праздничные понедельник и вторник ожидается облачная погода с температурой воздуха до -2. 8 марта снова вернутся осадки.