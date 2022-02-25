В День защитника Отечества, 23 февраля, в отдел полиции Волжского района Саратова поступило сообщение о краже велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

41–летняя жительница дома на улице Менякина пояснила, что неизвестные с лестничной площадки 10 этажа похитили велосипед за 8329 рублей. Отделом дознания возбуждено уголовное дело.

Подозреваемыми оказались мужчины 28 и 39 лет. Они сдали велосипед в комиссионный магазин. Похищенное изъято, ущерб хозяйке возмещен. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.