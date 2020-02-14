На днях парламентарий навестил ветерана Великой Отечественной войны 94-летнего Ивана Карпенко. Он, как и многие другие пережил немало. В 1943 году 18-летний парень был призван на службу Энгельсским военкоматом. Младший сержант воевал на Ленинградском, 2-ом и 3-ем Прибалтийских фронтах. Служил в лыжном батальоне в зимнее время года. В летний период — был стрелком роты автоматчиков. Гвардии рядовой Карпенко награжден «Медалью за отвагу», за участие в отражении контратаки противника и уничтожение нескольких врагов на поле боя. Был ранен. Встретил Победу в Латвии. В ходе визита Андрей Воробьёв поблагодарил ветерана за мужество и отвагу проявленные в военные годы. Поздравил Ивана Карпенко с наступающим Днем Победы и вручил подарки.

В этот же день облдеп побывал в гостях у 93-летнего Василия Тарасова. Ветеран Великой Отечественной войны рассказал о своей военной биографии. Попал на фронт он в 1943 году. Служил на 3-ем Белорусском фронте. Рядовой, снайпер, минометчик неоднократно сталкивался с опасностями. В 45-м он участвовал в штурме Кёнинсберга – это одно из самых масштабных сражений в годы ВОВ. В бою на косе Фриш-Нерунг огнем своего миномета уничтожил троих немецких захватчиков. Он стойко защищал рубежи, истребляя врагов, поэтому награжден множеством наград: «За взятие Кёнинсберга», «За Победу над Германией» и « За боевые заслуги» и другими. Во время войны получил ранения. После, трудился на заводе им. Урицкого от слесаря-ремонтника до бригадира по ремонту штампов и цехов.

— С каждым годом остается все меньше очевидцев и участников тех страшных событий Ветераны Великой Отечественной войны – это особое поколение победителей, вынесших все тяготы военного времени. Своей нелегкой жизнью они обеспечили наше будущее и этим заслужили высокое почтение. Важно, чтобы каждый ветеран почувствовал нашу заботу и благодарность, — сказал Андрей Воробьёв.