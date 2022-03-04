Начиная с 5 марта в Саратове начнут работать праздничные ярмарки, приуроченные к празднованию Международного женского дня. Об этом сообщает мэрия, глава города Михаил Исаев подписал распоряжение.

Прикупить букетик к весеннему дню можно с 5 до 8 марта по 49 адресам весь день, с 8:00 до 19:00.

Адреса Волжского района: Усть-Курдюмская, 3В, 8, 11, Федоровская, 5, Соколовогорская, 1, 4-й Соколовогорский проезд, 1, Чернышевского, 193, 223/231, перекресток Чернышевского и Московской, Радищева, 36Б, на перекрестках Радищева и Челюскинцев, Кутякова, Большой Горной;

Адреса Заводского района: Барнаульская, 32, проспект Энтузиастов, 31, 45, 64, перекресток проспекта Энтузиастов и Васильковской, Тульская, 41, Парковая, 42/1, Пензенская, 41, перекресток 1-го Тульского проезда и Томской Азина, 17, Пономарева, 20, перекресток Ново-Астраханского шоссе и 5-го Нагорного проезда, Огородная, 79, перекресток проспекта Энтузиастов и 7-й Нагорной;

Адреса Кировского района: перекресток Астраханской и Большой Горной, Алексеевская, 1, 2/1, проспект 50 лет Октября, 17А, 17Б, 70, 74, 116А, Навашина, 1/13А, 6, перекресток Навашина и Техническая, Оржевского, 7, Тархова, 41\1, Мысникова, 3А;

Адреса Ленинского района: проспект Строителей, 16, Гвардейская, 22, Тархова, 29, 31Б, Лебедева-Кумача, 70Г;

Адреса Октябрьского района: перекресток 2-й Садовой и Большой Садовой, перекресток Чернышевского и Дегтярной;

Адрес Фрунзенского района: проспект Кирова, 54.