Новый год все ближе. Наступает время, когда улицы сияют иллюминациями, а горожане в предновогоднем настроении проводят вечера, гуляя по снежным улицам. В эти дни для жителей Саратова пройдет предновогодняя программа мероприятий, которая порадует жителей праздничными шоу.

Сезон новогодних представлений откроет «Зимняя история», которая пройдет в «Городском доме культуры «Звезда» 21 декабря. Следом за ним в клубе «Солнечный» состоится представление «Богатырский новый год», которое состоится дважды – 22 и 23 декабря.

В пятницу 24 декабря в «Городском доме культуры национального творчества» покажут театрализованную сказку «Приключения бременских музыкантов», а 25 декабря в Музее-Усадьбе Чернышевского пройдет интерактивное мероприятие «Встреча с дедушкой Морозом».

Также 26 декабря состоится пешая экскурсия по храмам Саратова. Записаться на нее можно позвонив по телефону 23-77-60. В следующий раз она пройдет 3 и 6 января 2022 года.

В преддверии нового года ГКДТ «Романтик» несколько раз покажет балет «Щелкунчик» — 25, 26, 28 и 29 декабря.

В онлайн-режиме на ютуб-канале «Дворца творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» 6 и 7 января пройдет концерт «Мелодии добра и света». На этом же канале 6 января пройдет мастер-класс «Рождественский ангел».

Подробности обо всех мероприятиях можно узнать на телеграмм-канале «Саратов культурный» или в группах учреждений в соцсетях.