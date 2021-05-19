Сегодня, 19 мая, в телеграм-каналах появилась информация об отставке председателя Саратовского областного суда Федора Телегина.

В пресс-службе учреждения эту информацию не подтвердили.

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