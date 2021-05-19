Домой Рубрики Новости Саратова В пресс-службе Саратовского облсуда не подтвердили отставку Федора Телегина РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В пресс-службе Саратовского облсуда не подтвердили отставку Федора Телегина По Новости Саратова - 19.05.2021 162 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 19 мая, в телеграм-каналах появилась информация об отставке председателя Саратовского областного суда Федора Телегина. В пресс-службе учреждения эту информацию не подтвердили. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Труп избитого и обожженного мужчины найден в посадках Саратова В Саратов приезжает с гастролями мурманский театр Труп мужчины обнаружен в подъезде дома на 3-м Кавказском тупике в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Труп избитого и обожженного мужчины найден в посадках Саратова Новости Саратова - 19.05.2021 0 Следователи Кировского района Саратова возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР. По данным следствия 19 мая местный житель на... В Саратов приезжает с гастролями мурманский театр 19.05.2021 Труп мужчины обнаружен в подъезде дома на 3-м Кавказском тупике в... 19.05.2021 Чиновники Ленинской администрации Саратова искали коноплю 19.05.2021 Принятые новые меры соцподдержки для жителей Саратовской области 19.05.2021