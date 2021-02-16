Завтра 17 февраля 2021 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция на тему: «Предоставление реабилитационных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях социального обслуживания области».

Спикеры:

Наталья Обрежа — заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области;

Валерия Ушакова — директор государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

Оксана Егорова — директор государственного автономного учреждения Саратовской области «Марксовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Профильный заместитель министра и руководители учреждений расскажут о региональной системе реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, о возобновлении предоставления услуг в стационарной форме с учетом коронавирусных ограничений, а также о возможностях реабилитационных центров и планах по развитию сферы в 2021 году.

Начало мероприятия в 14:00 по адресу: Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикерам можно задать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».