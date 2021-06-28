Завтра, 29 июня, в 12:00 на площадке пресс-центра «Аргументы и Факты» — Саратов» состоится пресс-конференция на тему:

«О реализации на территории Саратовской области национального проекта «Демография» (финансовая поддержка семей с детьми и профобучение различных категорий граждан)».

В ее рамках планируется освещение вопросов финансовой поддержки семей с детьми. Также спикеры расскажут о возможностях обучения и переподготовки жителей региона в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

В дискуссии принимают участие:

Наталья Жуковская — первый заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области;

Марина Васильева — руководитель Центра профессионального развития и бизнес-стратегий Института дополнительного профессионального образования Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского;

Елена Данилкявичене — директор Центра дополнительного профобразования Поволжского института управления им. П.А. Столыпина -филиала РАНХиГС.

Адрес проведения пресс-мероприятия:

Саратов, улица Вишнёвая, 10 (здание 1-ой Типографии), офис 308 (3 этаж).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/lFhBdYFTci8 , а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикеру можно задать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».