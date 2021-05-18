Завтра, 19 мая, в пресс-центре «Аргументы и факты» — Саратов» состоится пресс-конференция на тему:

«Об актуальных вопросах безопасности дорожного движения в преддверии летнего сезона 2021 года».

В мероприятии примут участие:

Павел Свиридов — начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Саратовской области, полковник полиции;

Алексей Быков — первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Морозова Елена Владимировна — инспектор по особым поручениям отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области, майор полиции;

Наталья Кривенцова – руководитель саратовского областного отделения общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация».

В рамках темы пресс-конференции спикеры расскажут о решении проблем безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; о проведении в области Всероссийской Шестой Глобальной Недели безопасности дорожного движения, о предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма.

Начало мероприятия в 15:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/l2K7UCKrc_o, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикеру можно задать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».