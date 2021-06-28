Завтра, 29 июня, в пресс-центре «Аргументы и факты» — Саратов» состоится пресс-конференция председателя комитета по туризму Саратовской области Виктории Бородянской, посвященная программам стимулирования внутренних туристических поездок.

В рамках темы пресс-конференции спикер расскажет о старте четвёртого этапа программы по кешбэку с компенсацией 20 процентов стоимости тура и реализации программы детского кешбэка с компенсацией 50% стоимости путёвки в лагерь.

Начало мероприятия в 14:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикеру можно задать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».