Завтра, 5 августа, в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Павла Мигачева, посвященная ходу реализации в 2020 году национального проекта «Жильё и городская среда», в том числе строительству поликлиники в микрорайоне «Солнечный-2», благоустройству общественных и дворовых территорий во всех районах области, переселению граждан из аварийного жилья.

Начало мероприятия — в 14:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Внимание представителям СМИ! Возобновлена возможность личного присутствия журналистов на пресс-мероприятиях в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов». При посещении здания пресс-центра необходимо пройти бесконтактный замер температуры тела, обработку рук антисептиком. Действует масочный режим!

По-прежнему сохранена возможность адресации вопросов спикеру во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также в Instagram Direct аккуанта «Комсомольская правда» — Саратов.