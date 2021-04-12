В четверг, 15 апреля, «Комсомольская правда» — Саратов» совместно с УМВД России по Саратову проводит «горячую линию» на тему:

«Мошенничества и иные имущественные преступления, совершенные в отношении граждан Саратова: виды, способы и схемы хищений денежных средств с банковских карт»

На вопросы жителей ответит Роман Киселев Роман Валерьевич — начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Саратову, подполковник полиции. Вопросы можно задать с 15.00 до 16.00 по телефону в Саратове (8452) 39-73-77.

Во время «горячей линии с жителями города» планируется включение прямых эфиров в социальной сети Instagram @kp_saratov.

Вопросы по теме «горячей линии» также можно задать до начала мероприятия, отправив их в Direct @kp_saratov.