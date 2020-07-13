14 июля 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция начальника управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлии Пономаревой на тему: «Итоги работы органов ЗАГС Саратовской области за 1 полугодие 2020 года».

Темами для обсуждения станут: работа органов ЗАГС в период ограничительных мероприятий; «свадебный бум» и «красивые даты» 2020 года, статистика заключения браков и разводов в 2020 году; демографическая ситуация в регионе; популярные и редкие имена новорожденных.

Начало мероприятия в 11:00 по адресу г. Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

С 22 июня возобновлена возможность личного присутствия представителей СМИ на пресс-мероприятиях в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов». При посещении здания пресс-центра необходимо пройти бесконтактный замер температуры тела, обработку рук антисептиком. Действует масочный режим!

По прежнему сохранена возможность адресации вопросов спикеру во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также в Instagram Direct аккуанта «Комсомольская правда» — Саратов @kp_saratov.