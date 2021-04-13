Завтра, 14 апреля, в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция начальника управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области Юлии Пономаревой на тему:

«Итоги работы органов ЗАГС Саратовской области за 3 месяца 2021 года».

Темами для обсуждения станут: демографическая ситуация в регионе; первый «свадебный бум» и «красивые даты» 2021 года, статистика заключения браков и разводов в 2021 году; популярные и редкие имена новорожденных и другое.

Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/RBXhZRhUYOo

, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикеру можно задать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».