Завтра, 24 декабря, в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция начальника управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области Юлии Пономаревой на тему: «Предварительные итоги работы органов ЗАГС в 2020 году».

Темами для обсуждения станут законодательные нововведения в сфере регистрации актов гражданского состояния в 2021 году; итоги работы органов ЗАГС Саратовской области за 11 месяцев 2020 года; самые популярные свадебные дни 2020 года; популярные и редкие имена новорожденных и др.

Начало мероприятия в 14:00 по адресу: Саратов, Вишневая, 10 (здание Типографии).

Трансляция по ссылке.