Завтра, 12 апреля, в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» состоится пресс-конференция на тему: «Этапы прохождения паводка в Саратовской области, открытие навигации для маломерных судов на территории региона».

В мероприятии примут участие:

Юрий Юрин — начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области;

Павел Кориков — начальник ОГУ «Служба спасения Саратовской области»;

Артём Голубев — начальник отдела безопасности людей на водных объектах (главный государственный инспектор по маломерным судам) ГУ МЧС России по Саратовской области.

Спикеры озвучат информацию о ситуации с паводком на территории Саратовской области, расскажут о правилах пользования маломерными судами и мерах безопасности при нахождении на на водных объектах области, а также объяснят, как оказать первую помощь и ответят на вопросы журналистов.

Начало мероприятия в 13:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии №1).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».

Вопросы спикеру можно задать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».