Завтра, 12 апреля, в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» состоится пресс-конференция на тему: «Этапы прохождения паводка в Саратовской области, открытие навигации для маломерных судов на территории региона».
В мероприятии примут участие:
Юрий Юрин — начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области;
Павел Кориков — начальник ОГУ «Служба спасения Саратовской области»;
Артём Голубев — начальник отдела безопасности людей на водных объектах (главный государственный инспектор по маломерным судам) ГУ МЧС России по Саратовской области.
Спикеры озвучат информацию о ситуации с паводком на территории Саратовской области, расскажут о правилах пользования маломерными судами и мерах безопасности при нахождении на на водных объектах области, а также объяснят, как оказать первую помощь и ответят на вопросы журналистов.
Начало мероприятия в 13:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии №1).
Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».
Вопросы спикеру можно задать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».