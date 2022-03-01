Завтра, 2 марта, состоится пресс-конференция министерства экономического развития Саратовской области на тему: «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемая в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В мероприятии примут участие директор Центра поддержки экспорта Саратовской области Сергей Миронов и руководитель Представительства Российского экспортного центра Александра Камнева.

Спикеры расскажут об итогах работы Центра поддержки экспорта региона за 5 лет и планах на 2022 год, а также инструментах поддержки РЭЦ экспортно ориентированного бизнеса.

Начало мероприятия в 14:00. Прямую трансляцию все желающие могут увидеть на Youtube-канале «Транслятор» по ссылке.