Завтра, 26 ноября, в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» в преддверии Дня матери пройдет брифинг регионального министра труда и социальной защиты Сергея Егорова и заместителя управляющего саратовским отделением Пенсионного фонда России Светланы Лукашевой.

Темой обсуждения станет оказание мер поддержки семьям с детьми в Саратовской области.

Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, ул. Вишневая, 10 (здание с вывеской «Типография №1»). Прямую трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире. Задать вопросы спикерам также можно будет в чате трансляции на YouTube-канале «Транслятор» по ссылке.