11 сентября 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция на тему: «Реализация федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» на территории Саратовской области».

О реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» на территории Саратовской области», в том числе о ходе проведения работ по строительству Набережной на участке от улицы Шелковичной до 2-й Садовой в Саратове и по расчистке водохранилища на реке Большой Узень расскажут спикеры:

Наталия Сологуб — заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов;

Константин Доронин – министр природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Начало мероприятия в 15:30 по адресу: г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10.

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Внимание представителям СМИ! Возобновлена возможность личного присутствия журналистов на пресс-мероприятиях в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов». При посещении здания пресс-центра необходимо пройти бесконтактный замер температуры тела, обработку рук антисептиком. Действует масочный режим!

По прежнему сохранена возможность адресации вопросов спикеру во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».