17 марта 2021 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню защиты прав потребителей, на тему:

«Защита прав потребителей на территории Саратовской области: итоги 2020 года, актуальные направления на 2021 год».

В пресс-мероприятии примут участие:

Наталья Полубатко – заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Саратовской области;

Вадим Рудольф — начальник отдела по сертификации ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова».

Начало мероприятия в 11:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикерам можно адресовать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».