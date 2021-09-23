24 сентября, в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» в 11:00 состоится онлайн пресс-конференция на тему: Подведение итогов летнего туристического сезона 2021 года.

В качестве спикеров выступают:

— Председатель Комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская

— Директор сети турагентств TUI Саратов Наталья Власова

— Председатель комитета по туризму при ТПП Саратовской области и директор ТК «Лагуна тур» Дмитрий Анпилогов

Мероприятие проходит по адресу Саратов, ул. Вишневая,10.

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия можно посмотреть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Есть возможность задать вопросы спикеру во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также в Instagram Direct аккуанта «Комсомольская правда» — Саратов @kp_saratov.