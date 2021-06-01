Завтра, 2 июня, в пресс-центре Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция на тему: «Вопросы безопасности на водных объектах в летний период».

В дискуссии принимают участие:

Юрий Юрин — начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области;

Павел Кориков — начальник ОГУ «Служба спасения Саратовской области»;

Сергей Борисенко — начальник МКУ «Саратовская городская служба спасения»;

Александр Геращенко — врач анестезиолог-реаниматолог детской реаниматологической бригады ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи».

В рамках темы пресс-конференции спикеры приведут статистику несчастных случаев на водных объектах области, расскажут о возможностях оказания первой помощи пострадавшим, о степени готовности пляжей к купальному сезону, а также ответят на вопросы журналистов.

Начало мероприятия в 12:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/VpWycqcN690 , а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикеру можно задать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».