Сегодня, 20 января, в 15:00 в пресс-центре «КП-Саратов» состоится встреча с победителями грантового конкурса правительства Саратовской области в 2021 году. Участники пресс-конференции расскажут о просветительском проекте для молодежи из малых и моногородов — «Бизнес на районе».

В рамках проекта планируется проведение серии выездных образовательных акселераторов в двух малых городах Саратовской области и также одного ключевого бизнес-форума. В малых и моногородах реализация проекта будет проходить при поддержке «Бизнес-инкубатора Саратовской области» и Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

В итоговом форуме примут участие самые активные участники интернет-курса и выездных акселераторов – начинающие предприниматели Саратовской области. В рамках форума будет организована дискуссионная площадка «Молодежное предпринимательство в малых городах. Точка роста», на которой состоится подведение итогов проекта, а также будет рассмотрена возможность распространения положительного опыта в других малых городах региона.

В мероприятии примут участие: председатель СРО «Ассоциация молодых предпринимателей России» Марат Мутигуллин, руководитель программы «Наставники» по развитию молодежного предпринимательства в Саратовской области Алексей Драгун и заместитель начальника центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Саратовской области Алина Коваленко.

Встреча пройдет по адресу: Саратов, ул. Вишневая, 10 (здание с вывеской «Типография №1»). Уважаемые журналисты, мероприятие пройдет в прямом эфире, трансляция будет доступна по ссылке, по ней же в чате можно будет задать Ваши вопросы.