10 марта 2021 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция по вопросу реализации на территории Саратовской области Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы.

В пресс-мероприятии примут участие:

— Наталья Трошина — министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области;

— Ирина Чинаева — заместитель министра образования Саратовской области;

— Андрей Фетисов — атаман Окружного (отдельского) казачьего общества Саратовской области;

— Представитель ГУ МВД России по Саратовской области;

— Представитель ГУ МЧС России по Саратовской области;

Начало мероприятия в 14:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Задать вопросы спикерам по теме пресс-конференции можно во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».