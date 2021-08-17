Завтра, 18 августа, в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» состоится пресс-конференция на тему «Подготовка к началу учебного года и реализация нацпроектов в сфере образования».

В ней примет участие и.о. министра образования Саратовской области Михаил Орлов и председатель комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования Алексей Федоров.

Приглашенные спикеры расскажут о готовности системы образования региона к новому учебному году в рамках коронавирусных ограничений.

Мероприятие начнется в 11 утра по адресу улица Вишневая, 10. Также будет организована прямая трансляция, которую можно будет посмотреть тут.