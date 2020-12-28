29 декабря 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция на тему: «Поддержка инвалидов на территории Саратовской области в 2020 году».

Спикеры:

Наталья Обрежа — заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области;

Екатерина Пяткина — директор государственного автономного учреждения «Центра адаптации и реабилитации инвалидов»;

Валерия Ушакова — директор государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Кураторы и руководители главных направлений социальной поддержки и защиты инвалидов в Саратовской области расскажут о том, как социальной сфере пришлось перестраиваться в период пандемии, что нового удалось реализовать, с какими проблемами столкнулись при реализации реабилитационных программ, какие проекты реализовывались в формате онлайн, что нужно знать инвалидам о программах реабилитации и адаптации и почему дарить подарки иногда приятнее, чем получать.

Начало мероприятия в 14:00 по адресу Саратов, Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикеру можно задать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР