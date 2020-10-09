12 октября 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» в преддверии Всемирного дня борьбы с раком груди состоится пресс-мероприятие в формате «круглого стола» на тему: «Рак груди: статистика, лечение и профилактика».

В дискуссии принимают участие спикеры:

Светлана Аверьянова – кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»;

Геннадий Наянов — заместитель главного врача по радиологии ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»;

Маргарита Куликова — заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»;

Ольга Конопацкова – доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии и онкологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России;

Елена Колодий – заведующая онкологическим отделением хирургических методов лечения №4 ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер».

Начало мероприятия в 14:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Внимание представителям СМИ! Возобновлена возможность личного присутствия журналистов на пресс-мероприятиях в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов».

При посещении здания пресс-центра необходимо пройти бесконтактный замер температуры тела, обработку рук антисептиком. Действует масочный режим!

По прежнему сохранена возможность адресации вопросов спикеру во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».