Сегодня, 7 апреля, в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-мероприятие в формате «круглого стола», приуроченное ко Всемирному дню здоровья, на тему: «Хочу быть здоровым».

В пресс-мероприятии примут участие:

Олег Костин – министр здравоохранения Саратовской области;

Елена Брянкина — начальник отдела физико-химических, оптико-физических величин, средств измерений медицинского назначения ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»;

Алексей Данилов — главный врач ГУЗ «Саратовский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД», главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Саратовской области;

Светлана Жук — главный врач ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»;

Тимур Савинов — главный врач ГУЗ «Саратовская городская межрайонная поликлиника № 1», член регионального штаба «Общероссийский народный фронт», модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в регионе;

Римма Яхина — главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Саратовской области;

Елена Молодцова – и.о. заведующего центром восстановительной медицины и реабилитации, заведующий отделения реабилитации ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Саратов», врач – ревматолог – терапевт, к.м.н..

Начало мероприятия в 12:00 по адресу: Саратов, ул. Вишневая, 10 (здание Типографии).

Со спикерами в студии обсудим: доступность и качество услуг здравоохранения в регионе, в том числе в рамках проводимого реформирования отрасли здравоохранения и объединения медицинских организаций; возможность населения вести здоровый образ жизни; вопросы иммунизации жителей области, профилактики заболеваний и реабилитации.

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/U_rBQGexMAM , а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».