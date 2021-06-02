Завтра, 3 июня, в пресс-центре Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-мероприятие в формате «круглого стола», приуроченное к Дню Экологии, на тему: «Экологическое оздоровление Саратовской области».

В дискуссии примут участие:

Константин Доронин – министр природных ресурсов и экологии Саратовской области;

Антон Чиженьков — начальник отдела государственного экологического надзора по Саратовской области Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям;

Андрей Крупин — председатель комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайный ситуациям Общественной палаты Саратовской области.

В рамках темы пресс-конференции спикеры расскажут об акциях и инициативах, проводимых в нашем регионе для его экологического оздоровления, результатах экологического надзора, а также ответят на вопросы журналистов.

Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/d1tSQ4w4bRs, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикеру можно задать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».