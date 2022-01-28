О том, как и чем жили немцы Поволжья — одни из самых неожиданных обитателей Саратовской области, рассказали накануне, 26 января, в пресс-центре «КП-Саратов» сотрудники Автономной некоммерческой организации «Институт научных исследований и разработок».

В 2021 году «ИНИР» занимался двумя крупными проектами — созданием «Международного электронного каталога «Этнографическая коллекция немцев России» 2021-2022 годов» при поддержке Фонда президентских грантов и проведением «Этнографических экспедиций в бывшие немецкие села Саратовской и Волгоградской области» при поддержке Русского географического общества.

В создании каталога помогали 15 музеев России, Германии и Казахстана, по результатам экспедиций планируют выпустить документальный фильм. Об этом сообщает научный сотрудник, директор ООО «МАКАО» Владимир Зеленов.

— Эти проекты объединены одной темой – немцы Поволжья. Так получается, что один дополняет другой. Некоторые экспонаты существуют в единственном экземпляре. Пандемические ограничения показали нам, как важно, чтобы люди имели к ним доступ, потому что они находятся в разных музеях. Поработать с этой коллекцией нам позволяет электронная форма. Мы создали портал, на котором эта коллекция будет потихонечку собираться, станет доступной всем пользователям. Сейчас идёт активное наполнение портала, — рассказала руководитель проектов Елена Арндт.

Также она отметила, что многих сёл, где жили немцы Поволжья, сейчас уже давно нет. Она показала фотографии, на которых запечатлены оставшиеся от их домов отметины на земле. По словам исследователя, такие места часто привлекают интерес любителей поиска кладов с металлоискателями.



— Клады были в виде предметов кузнечного производства: гвозди, шурупы, остатки плуга или ещё что-то. Мы часть коллекции энгельсского музея такими предметами пополнили. Мы нашли плуг, сито 20-х годов [XX века], мельничное оборудование, — поделилась Арндт.

На встрече исследователи отметили, что интерес к немцам Поволжья в России куда сильнее, чем в Германии. Но в Германии существуют несколько центров, занимающихся изучением этой темы. Несмотря на низкий интерес со стороны сограждан, такие организации всё же получают государственное финансирование. А вот среди жителей России, в частности Саратовской и Волгоградской областей, увлеченности куда больше, что, безусловно, радует исследователей.

В дальнейшем исследователи планируют продолжить изучать места колоний немцев Поволжья и рассказывать всем увлеченным о своих находках.