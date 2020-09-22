23 сентября 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция на тему: «Профилактика и борьба с бешенством на территории области».

Спикеры:

Алексей Частов — руководитель управления Россельхознадзора по Саратовской области;

Алексей Молчанов — начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области;

Игорь Потапов — министр области — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области.

В рамках пресс-конференции спикеры поделятся информацией о ситуации с распространением бешенства на территории Саратовской области; расскажут о принимаемых мерах органами государственной власти для борьбы с бешенством и его профилактикой; о принимаемых мерах для снижения численности животных, которые являются потенциальными переносчиками опасных заболеваний.

Начало мероприятия в 15:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Внимание представителям СМИ! Возобновлена возможность личного присутствия журналистов на пресс-мероприятиях в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов».

При посещении здания пресс-центра необходимо пройти бесконтактный замер температуры тела, обработку рук антисептиком. Действует масочный режим!

По прежнему сохранена возможность адресации вопросов спикеру во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».