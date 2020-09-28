29 сентября 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» в рамках празднования Всемирного дня сердца состоится пресс-мероприятие в формате «круглого стола» на тему: «Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний на территории Саратовской области».

В дискуссии принимают участие спикеры:

Олег Костин — министр здравоохранения области;

Валерий Агапов — главный врач ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер».

Начало мероприятия в 11:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Со спикерами предлагается обсудить круг вопросов по теме пресс-мероприятия:

— О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе в период пандемии;

Новшествах, используемых на базе ГУЗ «ОККД» в лечении болезней сердца.

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Внимание представителям СМИ! Возобновлена возможность личного присутствия журналистов на пресс-мероприятиях в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов».

При посещении здания пресс-центра необходимо пройти бесконтактный замер температуры тела, обработку рук антисептиком. Действует масочный режим!

По прежнему сохранена возможность адресации вопросов спикеру во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».