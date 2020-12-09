10 декабря 2020 в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция на тему:

«Перезапуск специальной субсидированной ипотеки с господдержкой под 6,5 процентов».

В дискуссии принимают участие:

Елена Островская — начальник экономического отдела Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации;

Вячеслав Панасенко – управляющий банка ВТБ в Саратовской области;

Вероника Жукова – заместитель директора Саратовского филиала АО «Россельхозбанк»;

Александра Оболенская — начальник управления по Восточно-Европейскому округу ПАО «РОСБАНК ДОМ».

Со спикерами в студии обсудим итоги реализации на территории Саратовской области первого этапа специальной субсидированной ипотеки с господдержкой под 6,5 процента, в том числе как отреагировали строительная отрасль и население на запуск новой ипотечной программы; условия, возможности и ожидания от второго этапа реализации специальной государственной льготной ипотечной программы.

Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикерам можно адресовать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также в Instagram Direct аккуанта «Комсомольская правда» — Саратов @kp_saratov.