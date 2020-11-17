18 ноября 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция председателя комитета по туризму Саратовской области Виктории Бородянской на тему: «Результаты участия саратовских туристических проектов в конкурсе на получение грантов от Ростуризма».

Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

При посещении здания пресс-центра необходимо пройти бесконтактный замер температуры тела, обработку рук антисептиком. Действует масочный режим!

По прежнему сохранена возможность адресации вопросов спикеру во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».