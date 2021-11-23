Зампред областного правительства Роман Грибов обсудил с военным комиссаром Саратовской области Андреем Старковым ход осенней призывной кампании.

Генерал-майор рассказал о выполнении указа Президента Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N® 556 «О призыве в октябре- декабре 2021 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» на территории региона.

В настоящий момент более 50% призывников от плана уже отправлены в Вооруженные Силы РФ.

На этой неделе для прохождения службы в рядах военно-морского флота группа саратовских новобранцев отбудет в Севастополь.

В середине декабря состоится отправка призывников в Президентский полк.