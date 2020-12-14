В Поволжском институте управления РАНХиГС состоялся научно-практический семинар «Россия — Куба – 2035: региональные аспекты стратегического партнерства», организованный Центром психолого-экономических исследований ПИУ РАНХиГС и Саратовским региональным отделением Российского общества дружбы с Кубой.

В работе научно-практического семинара приняли участие первый заместитель председателя Правительства Саратовской области – министр финансов Саратовской области Вадим Ойкин и министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился президент Российского общества дружбы с Кубой, заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров. Почетный гость отметил, что за последний год организация численно выросла и укрепила свое влияние благодаря расширению контактов с кубинской общественностью и участием в международных акциях солидарности. Алексей Лавров напомнил, что деятельность Общества направлена на содействие развитию дружбы, взаимопонимания, доверия и разностороннего сотрудничества между общественностью двух стран, развитию общественных, культурных, научных, профессиональных и иных связей между организациями и гражданами России и Кубы. Было особо подчеркнуто, что первым президентом Общества дружбы с Кубой был избран первый космонавт Юрий Гагарин в ноябре 1964 года.

Работа семинара началась с доклада старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Магомеда Кодзоева. В докладе «Результаты антикубинской политики Дональда Трампа и чего ожидать от администрации Джо Байдена» он охарактеризовал отношения между США и Кубой с момента избрания президентом США Барака Обамы, указал причины, определившие как начало процесса нормализации отношений, так и резкий разворот политического курса в период президентства Дональда Трампа. Магомед Кодзоев проанализировал влияние внутриполитической ситуации в США, экономические интересы отдельных групп, настроения кубинской диаспоры и другие факторы, подталкивающие к пересмотру радикального внешнеполитического курса при новой администрации. Отвечая на вопросы, спикер указал на возможности и условия возврата к нормализации отношений двух стран в ближайшем будущем.

Активный слушатель, директор Центра психолого-экономических исследований ПИУ РАНХиГС Александр Неверов отметил, что в условиях экономической блокады Республики Куба со стороны США, партнерство Российской Федерации и Острова Свободы становится фактором формирования новой многополярности. Традиции советско-кубинского многостороннего сотрудничества создают мощный фундамент для восстановления и развития на новом уровне и в новых форматах экономических и культурных связей.

Главный редактор портала «ВЭД24» Игорь Ермилов указал на согласованное, в преддверии заседания Высшего Евразийского экономического совета, мнение о предоставлении Кубе статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Этот статус позволит стране участвовать в заседаниях, обсуждать проблемы интеграции наднационального регулирования. По мнению Игоря Ермилова, для Кубы открываются новые возможности включения в процессы модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальной экономики через формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в интересах повышения жизненного уровня населения.

Председатель Совета регионального отделения РОДК, начальник научно-организационного отдела Поволжского института управления РАНХиГС Олег Абакумов подвел итоги мероприятия: «Саратовское региональное отделение Общества существует только год, но за это время сумело организовать несколько мероприятий, направленных на привлечение студентов к изучению истории, культуры, традиций Кубы. Игра «Что? Где? Когда?», посвященная 500-летию Гаваны, продемонстрировала интерес студентов к культуре Латинской Америки. Новейшей истории российско-кубинских отношений была посвящена книжная выставка, подготовленная Библиотечно-информационным центром нашего Института. Студенты-политологи начали сбор материалов об участниках операции «Анадырь» и записали видео-интервью с ветераном вооруженных сил, майором Василием Черноусенко. Кафедра политических наук провела круглый стол, на котором обсуждались опыт и перспективы российско-кубинских отношений.

Это свидетельствует о растущем интересе к образам героев освободительной борьбы Латинской Америки, к стремлению реально участвовать в развитии экономических отношений и установлении контактов с молодежью Кубы».