В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялось открытие V Международной научной школы для студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных по геополитической конфликтологии и поведенческой геоэкономике.

На открытии мероприятия с приветственным словом выступили: директор Института Виктор Чепляев, заместитель Генерального секретаря Шанхайской Организации Сотрудничества Чжан Хайчжоу, заместитель Директора Исполнительного комитета Региональной Антитеррористической Структуры ШОС Канат Тюкеев и Руководитель Саратовского отделения Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации Наталия Пустовая.

— Шанхайская Организация Сотрудничества сердечно приветствует всех участников Международной научной школы и интерактивной игры «Модель ШОС», а также искренне выражает признательность Поволжскому институту управления имени П.А. Столыпина за проявленное внимание к деятельности Организации.

Модель ШОС стала нашей доброй традицией, география Модели с каждым годом расширяется и охватывает всё больше стран, городов и учебных заведений. Секретариат ШОС придаёт важное значение взаимодействию в рамках Организации по линии и образования, так как на пространстве ШОС проживает более 800 тысяч молодежи, которые являются важной опорой на пути дальнейшего развития нашей Организации в различных аспектах её деятельности, – обозначил приоритетные цели ШОС Чжан Хайчжоу.

Участники Школы услышали в свой адрес пожелания интересных дипломатических интеллектуальных дискуссий, успешной и результативной работы на полях Модели ШОС, которая проводится в рамках Международной научной школы.

Программная часть Школы стартовала в первый день двумя открытыми лекциями.

Первая лекция была посвящена возможностям совместного развития молодёжи в регионе ШОС. Председатель Молодёжной платформы для стран ШОС SCOLAR Network Виктория Ху представила основные направления работы молодёжной платформы, рассказала о механизмах взаимодействия с Секретариатом ШОС, а также о возможностях, которые открываются перед молодёжью, принимающих участие в работе мероприятий под эгидой Организации.

В открытой лекции старшего научного сотрудника Института международных исследований Московского государственного института международных отношений МИД России Алексея Токарева «Аналитические инструменты в международных отношениях» были освещены этические стороны аналитической деятельности, представлены некоторые современные методы аналитики и продемонстрированы примеры их эффективного применения.

— Саратовская студенческая модель ШОС в этом году особенная. Приветственные речи высокопоставленных должностных лиц ШОС в адрес участников нашей Школы представляют уникальную возможность для студентов Института соприкоснуться с «духом ШОС», проникнуться им, чтобы вжиться в роли дипломатических представителей стран-членов Организации. Сложно не согласиться с позицией заместителя Генерального секретаря ШОС Чжана Хайчжоу о том, что модели ШОС могут обогатить знания и представления о практике дипломатической работы. Участники Школы на целых два дня становятся главами государств, правительств, руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов ШОС, и в этом году градус ответственности участников Модели повышается. Идеи и предложения, которые будут выработаны ими в ходе моделирования органов ШОС, будут направлены в Секретариат ШОС для их реализации по линии молодёжного сотрудничества Организации, — поделился мнением ответственный секретарь Организационного комитета V Международной научной школы, доцент кафедры конституционного и международного права ПИУ РАНХиГС Армен Айрапетян.