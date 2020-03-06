На площадке Центра дополнительного профессионального образования Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС при поддержке Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» стартовал проект по обучению навыкам компьютерной грамотности пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Проект является актуальным в решении задач социальной адаптации пожилых людей к современной информационной среде и востребован у людей старшего поколения, готовых получить знания компьютерных технологий и раскрыть для себя возможности их использования в повседневной жизни.

Программа рассчитана на 32 часа очных занятий, в ходе которых слушатели получат практические навыки применения персональных компьютеров для поиска информации, общения в интернете, отправки электронных сообщений, а также освоят возможности использования сервисов получения государственных и муниципальных услуг.

— Обучение на программе дает возможность людям пожилого возраста получить крайне востребованные сегодня навыки в области информационных технологий и адаптироваться к условиям современного общества. Помимо приобретения знаний и умений работы с базовыми компьютерными программами, слушатели узнают о том, как записаться на прием к врачу через электронную регистратуру, оплатить коммунальные услуги через онлайн сервисы, зарегистрироваться в социальных сетях, скачать электронные книги и многое другое, — говорит о значении программы заместитель директора Центра дополнительного профессионального образования ПИУ РАНХиГС Мария Жверанцева.

В 2020 году на базе Поволжского института управления РАНХиГС запланировано обучение 200 граждан пенсионного возраста.